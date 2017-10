Karbantartás miatt többeknek eltűnt a közösségi oldal egy időre.

Karbantartás miatt szerda kora este leállt a Facebook működése. Többen is azt tapasztalták, hogy lelassult az oldal, vagy egyáltalán nem is lehetett elérni. Mások azonban probléma nélkül tudtak posztolni és üzenetet is küldeni. Az oldal üzemeltetői szerint karbantartásról volt szó.

A leállást jelezték a Downdetectoron és a Down Right Now-oldalon is.