A váci püspök szerint Soros nem egyenlő a Sátánnal

Médiaszerepléseiről és a KDNP-s megnyilatkozásokról is beszélt Beer Miklós ATV-n.

Beer Miklós: A lombikbébi is Isten gyermeke

„Nem leszek médiasztár” – mondta Beer Miklós váci megyéspüspök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerda este. Ezt azzal magyarázta, hogy nyomasztja, hogy ennyit kell szerepelnie a médiában mostanság.

Nem hinném, hogy én mást mondok, mint a hazai katolikus egyház, talán mások a hangsúlyok.

Mindezt arra a kérdésre felelte, hogyan működik, hogy eltér a véleménye az anyaegyháztól. Beer szerint ő csak próbál a lelkiismerete szerint nyilatkozni. Az zavarja, ha egy beszélgetésből kiragadnak két szót, és az kerül címlapra, így pedig már más az értelme.

A magyar egyházak már csak titokban merik segíteni a menekülteket Már amikor mernek segíteni egyáltalán. Beer Miklós szerint a népünk szégyene, ha nem fogadjuk be a törvényes menekülteket.

Ötszáz éve keresztények más keresztényeket bántottak a vallásháborúk idején, akkor kívülről akár terroristáknak nézhetik őket – ismételte meg egy minapi beszélgetésen elmondottakat. Mindezt arra a felvetésre felelte a beszélgetésen, hogy egyes vélemények szerint az iszlám még fiatal vallás a keresztényhez képest.

Nem értettem ezt a megnyilatkozást, a válaszom az, hogy nem mondhatjuk ki

– felelte Aradszki András KDNP-s képviselő parlamenti kijelentésére, miszerint Soros György egyenlő a Sátánnal. Beer nem örült ennek, mert az „imádságunk a mi belső életünk”. Ez ezért szerencsétlen dolog volt, pláne, hogy „a protestáns testvérek” nem használnak rózsafüzért, amit Aradszki is idézett.

Azt is elmondta a műsorban, nem tetszenek neki a címkézések. Honnan is tudnánk, a háttérben mi van. Mindenesetre kár valakit bűnbakká kiáltani, akár a szabadkőműveseket is. „Nem szabad beleszólnunk a politikába” – mondta a püspök, az egyháznak nem az a dolga, hogy ráerőltessék a véleményüket a politikusokra.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének lombikbébik elleni megnyilatkozása szerinte azért nem ártott, mert felkavarta a közéletet. Fontos, hogy erről higgadtan beszélgessünk, egymást meghallgatva, egymást tiszteletben tartva – tette hozzá Beer, aki ebben az ügyben ellentmondásosat nyilatkozott egy hónapja.

(Kemelt fotó: 24.hu/ Bielik István)