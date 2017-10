A Fidesz már “el is ítélte” Czeglédyt

A Czeglédy-ügy károsultjainak kárrendezéséről írtak határozati javaslatot.

Gulyás Gergely nemcsak ígérte, hanem két két párttársával, Bóna Zoltánnal és Hende Csabával be is nyújtotta határozati javaslatát a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről. A parlamenti iromány – noha egyelőre gyanúsított -, gyakorlatilag már el is ítéli Czeglédy Csabát.

Az Országgyűléssel a beterjesztők olyan határozatot fogadtatnának el, amely egyebek mellett azt állítja, hogy

Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és társai

tudatosan károsítottak meg mintegy ezer fiatalt.

Ezért felkérik a kormányt, hogy tegyen lépéseket azért, hogy a kárt szenvedett fiatalok mielőbb megkapják az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmüket,

a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében.

Felkérik a kormányt, hogy kezdeményezze, illetve fogadja el a szükséges jogszabályokat, ha ez kell a kárrendezéshez. Együttműködésre kérik azokat a munkáltatókat, amelyek a Czeglédy Csaba által vezetett céghálón keresztül foglalkoztatták a megkárosított fiatal munkavállalókat, hogy működjenek együtt a megkárosított fiatalok jogi képviselőivel és a kormánnyal.

A Fidesz azt is indokoltnak látja, hogy kivizsgálják, volt-e köze a Humán Operátor Zrt. tevékenységének azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.

Hétfőn a Fidesz-frakcióvezető azt állította, a Czeglédy-ügyben a Demokratikus Koalíciónak (DK) és az egész magyar baloldalnak politikai felelőssége van. Válaszul a Demokratikus Koalíció elnöke megosztotta, mit gondol erről. Gyurcsány akkor abban bízott, Czeglédynek sikerül bizonyítania majd ártatlanságát.

Közben három újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Czeglédy-ügyben, az ügyészség kezdeményezte a Humán Operátor Zrt. egykori alkalmazottainak előzetes letartóztatását.

Rágalmazási pert indít Budai Gyula ellen és sajtó-helyreigazítást is kezdeményez a Demokratikus Koalíció (DK). A párt így reagált arra, hogy a fideszes képviselő azt mondta, a Czeglédy Csaba által üzemeltetett bűnszervezet mögött Gyurcsány Ferenc és a baloldal áll, Czeglédy Csaba nem más, mint “a volt kormányfő és a baloldal strómanja”. A DK szerint van, ami nem változik a Fidesznél: ha valaki érdemi politikai ellenfele Orbán Viktornak, minden eszközzel lejáratná.

Gyurcsány Ferenc visszautasítja és határozottan cáfolja a vádakat, és rágalmazási pert indít Budai ellen, a pert pedig Czeglédy Csaba ügyvédi irodája viszi, ahogy számtalan korábbi esetben is.