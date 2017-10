23 évvel ezelőtti áron bérel helyiséget egy cukrászda a várban

Egy négyzetmétert két capuccinó áráért ad az önkormányzat.

23 év alatt alig változott a budai Várban található Korona Cukrászda bérleti díja – erről beszélt pénteki sajtótájékoztatóján Juhász Péter, az Együtt elnöke. A politikus szerint 1994-ben 154 ezer forintét bérelhette ki az üzemeltető cég az 558 négyzetméteres ingatlant, ma pedig mindössze havi 169 ezer forintot kér érte az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy 290 forintos négyzetméteráron szolgáltatja ki az I. kerület a cukrászda helyiségét.

Juhász Péter közleményében azt írta, hogy az önkormányzat tisztában lehet azzal, hogy drágábban is kiadhatná az ingatlant, ugyanis ugyanabban az épületben a közelmúltban egy 26 négyzetméteres irodát 120 ezer forintért pályáztattak meg kiadásra.

Ez az összeg annyira kevés, hogy ha valaki bemegy a cukrászdába és iszik egy cappuccinót, annak az árából két négyzetmétert már ki is tud fizetni az üzemeltető.

Az Együtt elnöke hozzátette: az eljárás felveti a hűtlen kezelés gyanúját. Az I. kerületben ez most már a sokadik hasonló, ahogy arról a 24.hu-n is több alkalommal beszámoltunk, a kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás és családja is kedvezményesen jutott lakásbérlethez.

Kiemelt kép: MTI