Orbán arról beszélt, hogy lehet elkerülni az erdélyi magyarok asszimilációját

Orbán Viktor szerint a határon túli magyarság törzsét, a kevésbé képzett, asszimilációnak jobban kitett alsó és középső rétegeit kell a következő évek magyar nemzetpolitikájának erősítenie, “a lombkorona”, a magasan képzett szellemi elit ugyanis “rendben van”.

A miniszterelnökkel készült interjút a Krónika erdélyi magyar napilap és a lapcsaládjához tartozó székelyföldi helyi lapok közölték csütörtöki számukban.

Az interjúban Orbán Viktor azt mondta, a nemzetpolitikában “középre és lefelé” céloz. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a magasan képzett, biztos családi háttérrel rendelkező, értelmiségi rétegek megtalálják a maguk útját magyarként a Kárpát-medencében. Az alsóbb és középszintű csoportokkal viszont kiemelten kell foglalkozni. Őket az olyan nemzetpolitika segíti, amely szerint magyarnak lenni nemcsak felemelő érzés, hanem kifizetődő is. Ezt a célt szolgálják a Kárpát-medencei vállalkozásfejlesztési programok.

A következő évek egyik nagy eredménye lesz, hogy a magyarok azt fogják tapasztalni: csak azért, mert magyarok, szélesebb fejlődési, foglalkoztatási, jövedelmi, iskoláztatási lehetőségekkel rendelkeznek, mint korábban. Tehát meg fogja érni a legutolsó falu legutolsó házában lakó magyar számára is, hogy megmaradjon a magyarságában. A magyarság törzsét kell most erősíteni, és a gyökerét öntözni, a lombkorona rendben van

A román-magyar viszony hullámzása a miniszterelnök szerint annak a függvénye, hogy jó szándékú vezetése van-e Romániának, amely megadja Magyarországnak a tiszteletet, vagy rosszindulatú.

Mi, magyarok annyit tudunk tenni, hogy ilyen nehéz időszakokban sem viszonozzuk a provokációt provokációval és a durvaságot durvasággal. Az elmúlt időszakban néhány román politikai vezetőtől én személyesen is nagyon sokat nyeltem, velem együtt pedig az anyaország is, de sosem támadtunk vissza. Ennek már középtávon meglesz az eredménye. Most egy bizalomépítési korszakban vagyunk (…). Úgy érzem, össze tudunk illeszteni egy olyan együttműködési csomagot, amely elsősorban a gazdaságra összpontosít, és amely Romániának, a romániai magyaroknak és az anyaországnak egyaránt érdeke lehet