Lengyel László: Ki az a Lattman Tamás?

Fantasztikus interjút adott az elsősorban kardigánjairól és árnyékkormányairól ismert Lengyel László a hvg.hu-nak. A politológus például arról is beszélt, hogy milyen jelölt lenne jó a magyar politikában:

Egyébként Lengyel fejében is van név, de nem mondja el. És megkeresni sem fogja vele Molnár Gyulár.

– mondta erre ő. És hogy milyen civilre van szükség?

Az mindegy. Lehet jogász, orvos, tanár, akiről a szakmája azt mondja, hű, a mindenit, ez benne van az első tízben. Vagy civil – akár a Transparency Inernationalból vagy a Helsinki Bizottságból –, aki megküzdött már a hatalommal, tudja, mit jelent a politika, és a választó is tudja, hogy ki ez a bátor és tisztességes ember. Ezért kérdezem, ki az a Lattmann Tamás. A szakma, amelyet művel, nem tartja őt számon és nem tudom, hol és mikor állt ellen. Ez a döntő. Mikor Majtényi László köztársaságielnök-jelölt lett, az elitben mindenki tudta, hogy kicsoda: ismerték a teljesítményét és a bátorságát. Botka Lászlót az tette hitelessé, hogy jól vezette Szegedet, ezért feltételezhető volt, hogy értene az ország kormányzásához is. Önmagában nem lehet, nem is kell egy megváltót találni, kell egy közös ellenzéki árnyékkormány és egy közös ellenzéki program is.