A Fidesz szerint a pedagógusok számíthatnak a kormány támogatására

Ma a létbizonytalanság helyett kiszámíthatóság jellemzi az oktatást, a pedagógusok biztosak lehetnek abban, hogy számíthatnak a kormány támogatására – emelte ki Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő csütörtök délután a pedagógusok világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, írja az MTI.

A kormánypárti politikus kifejtette: a jövő generációját, a gyermekeket a pedagógusok nevelik, oktatják, ezért kiemelten foglalkozni kell azzal, hogy ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is megbecsüljék őket. A Fidesz szerint legalábbis ezt szolgálja többek között a pedagógus életpálya és az ahhoz kapcsolódó béremelések is.

Dunai Mónika szerint:

Sajnos a pedagógusok helyzete nem volt mindig ilyen.

2010 előtti időszakban a baloldali kormányok nem becsülték meg a pedagógusokat sem erkölcsileg, sem anyagilag.

A baloldali kormányzás alatt mindig csak kihasználták és átverték a pedagógusokat.

A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a parlamenti padsorokban most is ott ülnek, akik korábban megszavazták, hogy elvegyenek egyhavi bért a pedagógusoktól. Dunai Mónika szerint a baloldalon azóta sem változott semmi, ezért mindegy, hogy most mit ígérget a baloldal a pedagógusoknak, ezek csak reménytelen helyzetben lévő pártok kétségbeesett ígérgetései.

Dunai Mónika úgy vélte, hogy ha az ellenzéken múlna, most sem lenne több pénz oktatásra: nem lenne pedagógusbér-emelés, nem lennének iskolafejlesztések sem. Ugyanis az ellenzéki pártok Gyurcsány Ferenctől a szocialistákon át a Jobbikig azt sem szavazták meg, hogy jövőre 572 milliárd forinttal többet adjanak az oktatásra, mint amennyi az „utolsó szocialista költségvetésben” volt.

Bezzeg a Fidesz 2010 óta folyamatosan pótolja az oktatásba a szocialista kormányzatok által kiszivattyúzott pénzeket: a bérek 2013 óta átlagosan 50 százalékkal emelkedtek, az állam felelősséget vállal az iskolák fenntartásáért, tornatermeket, uszodákat építenek. Több mint félezer településen iskolákat fejlesztenek, új iskolákat építenek – sorolta Dunai Mónika.

