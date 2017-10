Itt az ország tíz legjobb középiskolája

Idén is elkészült a HVG középiskolai rangsora, az élen pedig nincs változás: az első most is a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Ez az intézmény lett az első a matematikai kompetenciamérés és a matematikaérettségi eredménye alapján összeállított rangsorban is.

Az első tíz helyezett:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest) Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest) ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest) Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr) Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

A legjobb vidéki középiskola tehát a kilencedik helyet megszerző győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett.

A rangsor összeállításában sok szempont szerepet játszott, a készítők azt írják:

Tudatában vagyunk annak, hogy a jó iskola számos jellemzője nem jeleníthető meg sorba rendezhető értékekkel. Célunk az, hogy a sorrendképző mutatók az iskolák többségére alkalmazhatók, azonos elven kialakíthatók és jellemzőek legyenek.

Figyelembe vették

a tizedikesek kötelező és egységes, 2016-os országos kompetenciamérésének eredményeit,

a 2016-os tavaszi, közép- és emelt szintű érettségi eredményeit magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből és

a középiskolákból a hazai felsőoktatásba 2016-ban felvételt nyert diákok felvételi pontszámának átlagát.

Kiemelt kép: MTI Fotó / Balázs Attila