A DK új amerikai tanácsadócége úgy hajt fel pénzt, ahogy senki más

Hemzsegnek mostanában a magyar politikai életben a nemzetközi kampánynagymesterek. A Fidesz gyűlöletkampányait a valaha volt egyik legnagyobb republikánus szaktekintély, Arthur Finkelstein építette fel, az LMP pedig leigazolta a korábban az MSZP-nek is dolgozó Ron Werbert. A Momentum Párizsban az En Marche! kampánycsapatától kapott tanácsokat. Gyurcsány Ferenc sem akart kimaradni.

A Demokratikus Koalíció nemrég bejelentette, hogy próbaidőre leigazolta az egyik demokrata kampánytanácsadó céget. A párt azt írta, hogy az elmúlt hetekben tárgyalásokat folytattak és meg is állapodtak a Smoot Tewes Group (STG) nevű amerikai tanácsadócéggel.

Hozzáteszik azt is, hogy

az STG az egyik legelismertebb amerikai demokrata tanácsadó cég, amelyet a győztes Obama-kampányok legfontosabb alakjai alapítottak, mint Julianna Smoot, az Obama alapítvány igazgatótanácsának tagja, Obama volt kampányfőnök-helyettese, fehérházi protokollfőnök, illetve az első Obama-kampány pénzügyi igazgatója, Paul Tewes, az Obama-kampány önkéntesekért felelős szervezője, a Demokrata Párt politikai műveletekért felelős vezetője, vagy Dan Kanninen, a cég kampányokért felelős társtulajdonosa, politikai elemző, több fontos csatatér-államban az Obama-kampányok vezetője.

De mit lehet tudni erről a tanácsadócégről?

A Smoot Tewes Group ebben a formában viszonylag új cég, de az egyik alapító, Paul Tewes Barack Obama első elnöki kampányai óta ad tanácsokat a politikában. Az STG ismert ügyfelei között elsősorban középvonalas demokrata politikusok és baloldali szervezetek szerepelnek.

A hírekbe ritkábban kerülnek be. Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor sikerült egyszerre két oldalon kampányolniuk. A cég tanácsokat adott a republikánus Lee Terry újraválasztási kampányához Nebraskában. A kampány egyik legfontosabb kérdése a Keystone XL csővezeték volt, amely egy indiánrezervátum alatt szállítana olajat, de hatalmas belpolitikai harc lett belőle. Terry volt az egyik leglelkesebb híve annak, hogy a csővezeték megépüljön.

Később kiderült, hogy az STG emellett dolgozott a Fuels America nevű cégnek és az All Risk No Rewardnak is. Ez azért érdekes, mert az első cég olyan ethanol-előállítókat tömörít, akik alternatív erőforrásokkal dolgoznának, a másik pedig egy ernyőszervezet a Keystone-t ellenző környezetvédelmi csoportoknak. Előbbi Terry melletti reklámokért is fizetett, utóbbi viszont keményen ellenezte Terry kedvenc projektjét.

A Smoot Tewes Group egyébként kifejezetten erősnek tűnik kampánypénzek felhajtásában, az egyik felkapott demokrata szenátor, Kamala Harris őket bízta meg azzal, hogy adományozókat hajtsanak fel a szenátusi kampányához.

Paul Tewes korábban Obama kampányában dolgozott, bár az „Obama kampányfőnöke” jelző jobban hangzik, mint a valóság. Tewes három előválasztást vezetett le három fontos államban Barack Obamának, és végül Iowában ő menedzselte a választást is.

Ez egyékbént fontos részlet, mert Iowa nemcsak abban volt nagyon fontos, hogy Obama megszerezze a demokrata jelöltséget – hatalmas meglepetésként gyakorlatilag itt dőlt el –, de ezután a választásban is fontos szerepet játszott. A győzelem után Tewes a Demokrata Nemzeti Konvenció, a párt gyakorlati vezetésének szervezésében dolgozott.

A másik alapító partner szintén Obama-alapember volt. Julianna Smoot szintén a kampánypénzek felhajtásában segített Obamának, ami elég jól is sikerült. Smoot több pénzt szerzett Obama kampányára, mint korábban bármelyik jelölt. Később Obama Fehér Házában felelt a programok szervezéséért.

Miben segítenek Gyurcsányéknak az amerikaiak? Ezt még nem pontosan tudni. A Demokratikus Koalícióból származó értesüléseink szerint október első két hete az ismerkedésé: az STG először dolgozik Magyarországon, Gyurcsányék pedig először dolgoznak amerikai tanácsadókkal. Az együttműködés teljes spektrumú, vagyis október 15-éig kipróbálják, hogy a tanácsadócég miben (kommunikációban, imázsépítésben, mozgósításban stb.) tud a legtöbbet segíteni a DK-nak, majd november 15-éig eldöntik, hogy pontosan milyen feladatra szerződnek velük – havi tízezer dollárért ugyanis teljes csomagot nem kap az ellenzéki párt. Addig a tanácsadók háromszor néhány napra érkeznek Budapestre, illetve Skype-on tartják a kapcsolatot a DK kampányáért felelős Molnár Csabával. (B. D.)