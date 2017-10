Megállapodást köt a CEU, hogy tovább működhessen Budapesten

Ezzel biztosítják, hogy New York államban is legyen oktatási tevékenysége az egyetemnek.

Orbán most nem tehet gesztust a CEU-nak

Egyetértési megállapodást ír alá a Közép-európai Egyetem (CEU) egy New York-i felsőoktatási magánintézménnyel, a Bard College-dzsal annak érdekében, hogy megfeleljen a magyar kormány tavasszal hozott rendelkezésének – közölte a budapesti intézmény.

A felsőoktatási törvény áprilisi módosítása feltételül szabta, hogy a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban is államilag elismert felsőoktatási intézményként működjön.

A CEU közleményében azt írta: az elmúlt hónapok során New York állam és Magyarország kormánya tárgyalt az intézmény budapesti jövőjéről, ezalatt a CEU szándékosan tartózkodott a nyilatkozatoktól, hogy elősegítse a tárgyalások sikerét. Ők a tárgyalásokon nem vettek részt, de az eredmények fényében úgy ítélték meg, hogy aláírhatják a megállapodást a Bard College-dzsal annak érdekében, hogy az egyetemnek New York államban is legyen oktatási tevékenysége.

A CEU bízik abban, hogy a megállapodás megalapozza a helyzet gyors megállapodását. Várják, hogy a kormány aláírja és a parlament ratifikálja a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy a CEU tovább működjön Budapesten.