Soros-plakátokat tép majd az Együtt

Az Együtt a kormány újabb gyűlöletkeltő, Soros György-ellenes plakátjait is eltávolítja az utcákról. Ezúttal is rendőrségi bejelentéssel, demonstráció keretében, országos mozgalmat hirdetve az akciókra – áll a párt közleményében.

A plakáteltávolító mozgalmat ezúttal is Vajda Zoltán, az Együtt elnökségi tagja, 16. kerületi politikusa, országgyűlési képviselőjelöltje szervezi.

A kormány újabb plakátjait már országszerte elkezdték kiragasztani. A rendőrségi bejelentést követően

az Együtt azonnal hozzákezd a plakátok eltávolításához.

A nyáron Vajda kezdte el eltávolítani a kormány előző nemzeti konzultációja keretében kiragasztott plakátokat. Az akcióból országos mozgalom lett, amihez több párt és számos civil csatlakozott, így vidéken és Budapest számos pontján rendőrségi bejelentés keretében távolították el a kormányzati plakátot.

A szövegben az áll:

Az Együtt továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány a magyar emberek valós problémáinak megoldása helyett továbbra is gyűlöletet és félelmet kelt. Ezért a cselekvő ellenzék pártjaként az újabb gyűlöletkeltő plakátokat is eltávolítja.