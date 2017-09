Németh Szilárd marhaságokkal nyitja a napot

Reggelire össze is ütötte magának – a szarvasmarha kérődzéshez használt elő-gyomrából és nyelvéből – a személyes kedvencét. Hétre közösségi oldala képének tanúsága szerint már elég jól állt a Németh-féle pacal.

Készül a pacal, füstölt nyelvvel. Ez az a magyar étel, aminek már csak gondolatára is Bilagitot vetetne be mindenkivel a sznob és cinikus libsi sajtó (Nyugati Fény).

És hogy mi köze ennek a menzareformhoz. Semmi.

Csütörtökön a HírTV a Fidesz alelnökét ugyan a menzákról kérdezte, de ő inkább azt árulta el, hogy személyes kedvence a pacal. Már akkor lehetett sejdíteni, hogy hamarosan fakanalat ragad.

Hát, én elég sokat főzök, gondolom, látták az interneten is. Ha rám néznek, akkor lehet találgatni, minek a pártján vagyok. A kedvencem egyébként a füstölt nyúljával – ez az oldalasnak egy része – készült pacal. És ha még kerül bele egy kis velő, akkor az isteni és mennyei tud lenni, és szerintem egészséges is. Én annak a híve vagyok, amit ez a híres bohém szakács Jamie Oliver is megfogalmazott, illetve próbált átnyomni Amerikában, ahol egyébként megbuktatták. Én szívesen látnám itt tanácsadóként.