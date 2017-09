Felcsúton lesz a nagy keresztény összecsapás

A Pancho Arénában rendezik a katolikus és a protestáns válogatott focimeccsét.

A két csapatot lelkészek, illetve teológushallgatók alkotják majd – írja a heol.hu. A Reformáció Emlékbizottság és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Refo 500 Zákeus Kupát.

Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa azt mondta, a reformáció ma is megmozgat, rámutat, hogy Istennek nemcsak a lelkünkkel, hanem a testünkkel is el kell számolni. Ezért is öröm, hogy a keresztények egy testvéri mérkőzésen is kifejezhetik közösségüket, hiszen nem egymás ellen, hanem egymással fociznak, együtt adva át a játék örömét a szurkolóknak.

Béres L. Attila ötletgazda reméli, a barátságos focimeccs bebizonyítja, hogy

a protestánsok és katolikusok ötszáz évvel ezelőtti szembenállása mára elvezetett a közösségig.

A kétszer harminc perces, díjmentesen látogatható összecsapást és a kísérőprogramokat október 8-án 15 órától a felcsúti Pancho Arénában rendezik. A szervezők a fél évezredes jubileumhoz kapcsolódó rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb állomásának ígérik az eseményt. A kormány 2013. október 29-én döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról, amelynek elnöke maga Orbán Viktor.

Kiemelt kép: 24.hu/Berecz Valter