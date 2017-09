Katolikus sulit varázsolnak a volt kórházból Tatabányán

Egyre több iskola az egyházaké, most a katolikusok Tatabányán is kapnak egyet. Milliárdok mehetnek el a felújításra.

Még a fideszesek is azt akarják, hogy mindenhol legyen nem egyházi iskola

Fontos, okos történetet szúrt ki a Hvg.hu hétfőn a Magyar Közlönyben: Tatabányán egy volt bányakórházat át fognak alakítani. Nem is akárhogy teszik ezt, a katolikus egyház kapja majd meg az épületet, hogy abban gimnáziumot létesítsen a Modern Városok Program keretében.

Erre 3,516 milliárd forintot szánnak három részletre: idén 820 millió forintot, 2018-ban 1,4 milliárdot, 2019-ben pedig 1,296 milliárdot költenek rá. A kedvezményezett a Székesfehérvári Egyházmegye.

A lap felidézi, egyre több településen csak egyházi fenntartású általános iskola van (95), de akar 39 olyan helység is, ahol a középiskola is egyházi, állami pedig nincs is.