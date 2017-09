Meg akarta ölni unokaöccsét, 12 évet kapott

Jogerősen tizenkét év fegyházbüntetést kapott a férfi pénteken, aki eldöntötte, hogy megöli unokaöccsét, és meg is próbált végezni vele a tokaji szőlősben. Ezzel a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Az érintettek rokonok, de családjaik rossz viszonyban álltak, a vád szerint telekvita miatt. Ez odáig fajult, hogy a nagybácsi eldöntötte: egy elhagyatott helyre csalja unokaöccsét, majd megöli. Be is szerzett egy Flóbertet Nyíregyházán 2014 novemberében, amit átalakított, hogy éles lőszerrel is tudja használni. Decemberben azzal kereste meg rokonát, hogy egy közös ismerősüknek segíteniük kéne bútort pakolni. Így kerültek a Tokaj melletti szőlőültetvényre.

Amikor kiszálltak az autóból, a vádlott előhúzott a csomagtartóból egy sarlót, amivel kétszer megütötte hozzátartozóját: egyszer a tarkóján, egyszer a hátán. Unokaöccse a földre rogyott, lapockacsontja eltört. Mivel a sarló használhatatlanná vált, a vádlott ezután puszta kézzel támadt, de áldozata ki tudott szabadulni a fogásából, sikerült ugyanis kibújnia a kabátjából. Menekülni próbált, de nagybátyja kirúgta a lábát, majd

elővette az engedély nélkül tartott lőfegyverét, és azzal többször a sértett felé lőtt. Egyik esetben

közvetlen közelről a fején találta el.

Közben folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli. De hozzátartozója tovább küzdött az életéért, megragadta és fojtogatta támadóját. Végül sikerült elmenekülnie, az országútra szakadt és segítséget kért egy autóstól. A vádlott a történtek után elhajtott a helyszínről, unokaöccse kabátját pedig kihajította menet közben.

A megmenekült rokon mindkét mellkasfal hátsó-felső részén, a vállakra is ráterjedő, izomsérülésekkel és jobb oldalon nyílt lapockatöréssel is társuló vágott sebet, a koponyán egy lőtt és egy repesztett sérülést, továbbá két ujján harapott sérülést szenvedett. Életveszélyes állapotban volt.