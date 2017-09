Tarlós újra elmondta, hogy félreértették, amit mondott

Tarlós saját politikai közösségével is küszködik

Tarlós István szeptember 11-én az M1 esti műsorában azt mondta: felveti a népszavazás lehetőségét a testület előtt, mert már nem szakmai vita folyik az ügyben, és a vita ma már nem kezelhető. Ekkor sokan azt gondolták, ez azt jelenti, hogy lesz népszavazás a római sorsáról.

Majd a főpolgármester a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta:

Soha nem mondtam, hogy lesz népszavazás a Római-part árvízvédelme ügyében, gyakorlatilag az egész magyar sajtó félreértelmezte a szavaimat.

Tarlós szerda délelőtt újra sajtótájékoztatót tartott, ahol szó szerint felolvasta, mit mondott múlt hét hétfőn az M1-en – írja a hvg.hu.

Fel fogom vetni a közgyűlésben – ha csak a Kúria felül nem írja ezt valamilyen jogszabály alapján –, hogy (…) a fővárosi közgyűlés döntsön arról, hogy budapesti ügydöntő népszavazáson dőljön el a Római-part sorsa

– mondta a főpolgármester.

Hozzátette, hogy mindig úgy gondolta, meg kell építeni a parton a védművet, ezt most is így gondolja és vállalja is. Ha viszont a közgyűlés megszavazza a népszavazást, akkor nem fogja azt megakadályozni.