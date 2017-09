Rogán titkárának felesége szerzett meg egy belvárosi önkormányzati lakást

Az utóbbi időben inkább az I. kerületi ingatlanbizniszekről születtek cikkek, most viszont a változatosság kedvéért egy belvárosi lakásügyletről lesz szó.

A Magyar Nemzet cikkében először 2014-ig ugrunk vissza, amikor is a belvárosban tulajdonost cserélt egy 131 négyzetméteres, központi helyen fekvő, műemléki védelem alatt álló, Mérleg utcai háromszobás lakás.

Az új tulajdonos Balázs Rita lett. A megvásárláshoz az önkormányzat 27 millió forint kölcsönt nyújtott, amit jelzálogként be is jegyeztek. Balázs Rita akkoriban Nagy Ádám élettársa volt (azóta már felesége Nagy Ádámnak, és a nevét is Nagy-Balázs Ritára változtatta).

A most 29 éves Nagy Ádám 2012 óta Rogán Antal egyik fontos bizalmi embere és egyben személyi titkára, sőt ő a kabinetminiszter legkisebb gyerekének keresztapja is.

Az ingatlan pontos árát nem tudni, hiszen az önkormányzat egy éve nem válaszol a Magyar Nemzet erre irányuló kérdésére, a honlapon pedig nincs feltüntetve az adásvétel.

A tulajdoni lapon annyi látszik, hogy az említett ingatlan 1991-től 2015-ig a kerület tulajdonában állt, ahogy a házban lévő szinte összes lakás. Az önkormányzat egyik 2008-as értékbecslése szerint a 131 négyzetméteres ingatlant 28 millió forintot ért, egy későbbi értékelés pedig már 34 milliót ír.

Egy ingatlanos a lapnak azt mondta, a lakás ma legalább 110 millió forintot ér.