“Az iskolában kellene demokráciát tanulni, nem az utcán”

Botka László Makón bemutatta az MSZP egyéni választókerületi jelöltjét, a párton kívüli Rója Istvánt, aki 22 éven át vezette a József Attila Gimnáziumot a városban, mielőtt kirúgták. A képviselőjelölt egyike azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai ellenvéleményt fogalmaztak meg a fideszes oktatáspolitikával szemben.

A HVG-nek adott interjújában elmondta, csak a teljes ellenzéki összefogással tudna azonosulni.

Úgy fogadtam el az MSZP felkérését, hogy tisztában vagyok vele: ők is összeborulnak, akivel csak lehet. Nem vagyok szocialista, és azt is leszögezem, hogy a 2010 előtti Magyarországon sem mentek jól a dolgok. Egyébként mások is megkerestek, de ők nagyon kis pártok voltak, márpedig igazából csak a Fidesz, az MSZP és Jobbik játszik. Tisztában vagyok azzal, hogy nincs Magyarországon egyértelműen szimpatikus politikai csoportosulás.