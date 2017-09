Új helyet keres a Gólya

A Bókay utcában található Gólya Facebook posztban jelezte, hogy bizonytalanok, meddig maradnak régi helyükön, ezért újat keresnek.

Álmaink épülete kb. 6-800 m2-es, van kertje, legalább egy nagy tere koncerteknek, rendezvényeknek. Emellett van sok kisebb tere box edzésnek, műhelyeknek, napközinek és próbateremnek, illetve lehetőleg nem lakóházak sűrűjében fekszik.

Pontokba szedték, miért is akarnak továbbállni:

kinőtték a Gólyát, ahogy a vendégek is,

a Gólya kinőtte őket,

kinőtték a környéket, ahogy a vendégek és a Gólya is.

Azt írják,

ideköltözésünkkor egyik célunk az volt, hogy a Gólya egy befogadó közösségi és kulturális találkozópont legyen, ahol kapcsolatot és szövetségeket építünk a közvetlen környezetünkkel is. Ez a közvetlen környezet nagyot változott négy év alatt.

Szeretnének egy olyan helyre költözni, ahol továbbra is be tudják fogadni szövetségeseinket és programjaikat, illetve a helyi társadalmi szövethez is tudnak kapcsolódni – vagyis olyan helyre, ahol a legalább 10-15 évig van maradásunk, és nem várható ilyen mértékű átalakulás.