Elutasította a Választási Bizottság a kannabisz legalizásáról szóló népszavazási kezdeményezést

Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden a kannabisz legalizálásáról és az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezéseket.

A Magyar Liberális Párt két, a kannabisz legalizálásáról szóló népszavazási kezdeményezést nyújtott be. Az NVB egyhangú döntésekkel megtagadta az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését, a többi közt az egyértelműség hiányára hivatkozva.

Az NVB két, az euró bevezetésére irányuló népszavazási kérdés hitelesítéséről is tárgyalt, mindkettőt Keresztény Zoltán, a Polgári Világ Pártja elnöke nyújtotta be magánszemélyként. Az NVB ezek hitelesítését arra hivatkozva tagadta meg, hogy a kérdés nem az Országgyűlés, hanem a kormány és a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik, emellett az alaptörvény burkolt módosítására irányul, amely rögzíti, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a forint, így tiltott tárgykörnek minősül. Mindezeken túl megtévesztőek is a kérdések a bizottság többségének véleménye szerint.