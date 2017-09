Itt a Tesco válaszlépése a sztrájkra: több diákmunkást állítottak csatasorba

Az ország több Tesco áruházában egyetlen alkalmazott sem vette fel a munkát szombaton – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke az MTI-nek.

A vezető szerint a Kecskeméten, Szombathelyen, Ózdon, Hódmezővásárhelyen és Tökölön lévő áruházak minden dolgozója sztrájkba lépett. A fővárosban az Aréna Plázában lévő bolt bizonyos pultjaiban, a Pesti úton lévő áruházban pedig egyáltalán nem dolgoznak és mintegy harmincan léptek sztrájkba a Fogarasi úti Tescóban. Egerben csak a diákmunkások dolgoznak, míg Debrecenben néhány vezetőn kívül senki nem vette fel a munkát. Sárbogárdon csak korlátozva engedik be a vásárlókat az üzletbe, olyan sokan léptek sztrájkba – tette hozzá. A Tesconak amúgy 206 áruháza működik Magyarországon, ebből 116 hipermarket.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete Tesco alapszervezetének elnöke az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy a pénteki munkabeszüntetés mértékéhez hasonló a szombati is, talán egy kicsivel többen vesznek részt benne. Ugyanakkor szombatra több diákmunkást állított be a Tesco, ezért Karsai Zoltán arra számít, hogy a kasszáknál gyorsabban haladhat a sor, mint pénteken. Hozzátette, a diákok beállása nem feltétlenül a sztrájknak szól, hétvégén egyébként is többen szoktak lenni.

Kollégáink és olvasóink beszámolóját a ma délelőtti helyzetről itt olvashatják.

Számos áruház a bezárás küszöbén

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökét dél előtt nem sokkal értük el telefonon, hogy az országos sztrájkhelyzetről kérjünk tájékoztatást. Bubenkó Csaba a 24.hu-nak azt mondta, fennakadások vannak a Pesti és Fogarasi úton, valamint a legnagyobb, a budaörsi áruházban. Vidéken nagy a baj Ózdon, Szombathelyen, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, Egerben – mintegy 30 áruházban van folyamatos probléma, de ezek még nem zártak be. A fennakadás mértéke attól függ, mennyi a vásárló – vannak olyan helyek, ahol eleve kevés a vevő, mert tudják, hogy sztrájk van, ezért nem mentek. De ahol nagyobb számban megjelentek a vásárlók a sztrájk ellenére is, ott semmi nem megy zökkenőmentesen, és hatalmas sorok kígyóznak a pénztárak előtt – tette hozzá.

A sztrájkoló áruházakban az áruházvezetők, vezető beosztású dolgozók és diákok igyekeznek ellátni a feladatokat. A dolgozók többsége (több mint 60 százaléka) csatlakozott a sztrájkhoz.

Azt nem tudta megmondani, hány áruház van zárva, sem azt, hogy hány van, ahol nem sztrájkolnak. Azt ígérte, később jelentkezik ezekkel az adatokkal. Közben frissítette a problémás helyek listáját: a zárási küszöbnél tartott ekkor Székesfehérvár-Palota, Debrecen-Józsa, debreceni nagy Tesco, Sárbogárd, Komló, Gyula, Nagykőrös, Aréna Pláza (Budapest), Salgótarján, Köki Terminal (Budapest), Balatonboglár, Megapark (Budapest), Várpalota, Monor, Göd, Orosháza, Cegléd, Esztergom, Körmend, Dunaharaszti, Mosonmagyaróvár, Vecsés, Herceghalom, Dombóvár, Tapolca, Ajka, Székesfehérvár, Tatabánya, Dunakeszi-Fót, Dunaújváros, Sopron, Tata, Karcag, Sárvár, Érd, Tiszaújváros.

A Tesco jelentése szerint ezek az áruházak voltak zárva:

Ez a 18 Tesco-áruház van zárva 7 bolt Budapesten, 11 vidéken van zárva. A helyzet nap közben változhat.