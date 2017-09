Jöhet a határzár meghosszabbítása Románia felé?

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György arról beszélt az M1-en, hogy „komoly mozgás” indult meg a pár hete a Fekete-tengeren. A tanácsadó szerint egy új migrációs útvonal van kialakulóban és „természetesen Románián keresztül Magyarország a cél.”

Bakondi azt is mondta, a magyar határőrizet megszigorítása után tolódott az útvonal a szerb-román határ felé, hogy aztán Románia felől próbálkozzanak Magyarországra jönni azok, akik a kerítés felépítése előtt a szerb-magyar határon próbálkoztak. A főtanácsadó felvetette, hogy ha „tartósan növekszik a migrációs nyomás”, akkor megerősíthetik a magyar-román határ őrizetét.

Bakondi György nem mondta ki konkrétan, de ez akár a déli határzár meghosszabbítását is jelentheti a Romániával közös határszakaszra. Ez az ötlet már korábban is többször felmerült, de a konkrét megvalósításra még nem tettek lépéseket. A főtanácsadó idén áprilisban úgy nyilatkozott, hogy a románok szigorúan ellenőrzik a határt, jogszerűen együttműködnek a magyar hatóságokkal, ezért most nem indokolt határrendészeti változtatás.

Két hónappal ezután Lázár János egy kormányinfón viszont úgy fogalmazott:

A déli határon se szerettünk volna kerítést építeni, de végül nem volt más megoldás. Reméljük, most nem kényszerülünk rá.

A határzár meghosszabbítása azért sem lenne meglepő, mert a Fidesz már most azzal kampányol a jövő évi választásokra, hogy kizárólag ők védenék kerítéssel a határt.

