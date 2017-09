Ismert kézilabdásokat is okirat-hamisításon kaptak Veszprém megyében

Húszezer forintért vettek kamu igazolást a jogosítványhoz szükséges elsősegély-tanfolyam elvégzéséről.

Tanfolyam elvégzése nélkül jutott több tucat ember, köztük ismert sportolók, hamis vöröskeresztes igazoláshoz – írja a Veol.hu. A szervezőket felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték, a csalóknak súlyos tízezreket kell fizetniük büntetésként.

A 43 éves pétfürdői Sch. Gábor öt évvel ezelőtt kapott egyik barátjától olyan kitöltetlen igazolást, ami a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről szól. A vádlott elhatározta, hogy az igazolásokat ismeretségi körében értékesíti, illetve újabbakat készít. Ehhez hamis pecsétet is készíttetett.

Az üzlet 2013 második felében lendült fel, miután a férfi megkereste barátját, az ugyancsak pétfürdői D. Sándort. A 36 éves, reklámstúdióban dolgozó férfi segített sokszorosítani a kitöltetlen igazolásokat, egy A4-es lapra nyomtatott nyolc igazolásért 2-3 ezer forintot kapott.

Sch. Gábor beszervezte az üzletbe a 41 éves berhidai Sz. Zoltánt, aki ötezer forint részesedésért eladta az igazolásokat, amelyekért a vevők húszezer forintot fizettek. Nem ő volt az egyedüli, aki felhajtotta a vásárlókat. A csalás jó egy évig tartott, a nyolcvannál is több vevő között két ismert kézilabdázót is felelősségre vont a bíróság, ők is pénzbírságot kaptak. A büntetések 50-100 ezer forint közöttiek, de volt, akit közmunkára ítéltek.

A harminchat rendbeli bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt Sch. Gábort egy év nyolc hónap fogházra ítélték, öt évre felfüggesztve. D. Sándor ugyanezért egy év hat hónapot kapott, míg a 29 rendbeli cselekményért Sz. Zoltán egy év négy hónapot. Mindkettőjük szabadságvesztésének végrehajtását 4-4 évre felfüggesztették.

A végzést a legtöbb vádlott tudomásul vette, míg néhányan a tárgyalás megtartását kérték.