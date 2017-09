Megbontották a mentőautót, hogy megmentsék a kiscicát

Szívszaggató nyávogás hallatszott a kaposvári mentőállomás udvaráról. Az egyik sofőr meglepetésére a sírás az ő autójából jött. A mentők fej vakarva állták körül az autót, mivel a hang a motortérből jött, de nyomát sem látták a nyávogás forrásának.Végül arra jutottak, nem tudnak mást csinálni, le kell bontani az autó elejét.

– áll az Országos Mentőszolgálat tájékoztatásában.

Azt írják, az alig pár hetes kiscicának valóban minden oka megvolt a segítségkérésre. Miután ugyanis bemászott a motortérbe, a hűtő mögé szorult a feje.

Hiába is próbálták bajtársaink kihúzni, olyan volt mintha a cica nyakára gyártották volna az autót. Végül a mentésirányítás kreativitása vetett véget a drámának, akik csúszós EKG zselével kenték be a pánikban levű négylábút. A kenőcstől már könnyen ki tudták szabadítani a sírástól legyengült cirmost. Az állat úgy kimerült, hogy a „sürgősségi ellátásként” kapott tej lefetyelése közben el is aludt.