Hamis érettségi miatt rúgtak ki börtönőröket

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fel is jelentette az elbocsátott dolgozókat.

21 dolgozótól vált meg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), miután visszaélésre utaló adatokat tártak fel az iskolai végzettségüket igazoló okmányok valódiságát illetően – erről a Zoom.hu ír.

A portál felidézi: alig három éve száznál is többen, köztük rendőrök, büntetés-végrehajtási dolgozók, katasztrófavédelmisek és katonák kerültek a vádlottak padjára, mert pénzért vettek nyelvvizsgát. Úgy tudják, most hamis érettségi bizonyítvánnyal jutottak munkához börtönőrök. A BVOP közléséből kiderül: feljelentést is tettek az érintettek ellen.

A BVOP honlapján szereplő toborzási felhívásból kiderül: a büntetés-végrehajtásba nem nehéz bekerülni, feltételként érettségit és büntetlen előéletet szabnak.