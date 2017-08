Garancsi két éve nem fizet egyes reklámhelyekért a fővárosnak

A Garancsi István résztulajdonában álló ESMA reklámcég lassan két éve ingyen használ egyes reklámhelyeket – írja a Zoom.hu. A tartozás a Fővárosi Közgyűlés egyik friss előterjesztésáből (PDF) derült ki, amely sürgeti a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK) által üzemeltetett villanyoszlopok reklámcélú hasznosításáról szóló pályázat kiírását. Ugyanis állítólag jelentős hirdető kereslet merült fel.

A javaslat viszont nem tenné lehetővé a hagyományos reklámok elhelyezését, egyedül az úgynevezett tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök megjelenítésére lenne lehetőség. Ez egy olyan reklámtábla a villanyoszlopon, amelyen egy nyíl mutatja, hogy merre található a hirdetett bolt, szolgáltatás, bank. A kihelyezése jóval egyszerűbb, mint a hagyományos reklámot ábrázoló “elefántfülé”, ugyanis az oszloptulajdonos áramszolgáltatótól nem kell engedély, csak hozzájárulás, egyszerűen csak be kell jelenti a közterület-felügyeletnél, illetve közterület-használati díj helyett is fix elhelyezési díj van (100 Ft/tábla/nap plusz áfa). Az indoklás szerint a nyilakkal ellátott táblák nem rontják a városképet, szemben a nyíl nélküliekkel, ezen felül közlekedési célt is szolgálnak – írja az előterjesztést szintén szemléző HVG.

Az új típusú reklámtáblákat 2015-ben engedélyezték, miután 2012-ben betiltották a villanyoszlopokon elhelyezett reklámokat, mondván balesetveszélyesek. A valódi ok az volt, hogy az akkor még kormánybarát Simicska Lajos MAHIR-jának konkurenciát jelentettek a spanyol-magyar ESMA oszlopreklámjai. A cég csődbe ment, majd Garancsi István, Orbán Viktor jóbarátja, kivásárolta a spanyolokat a cégből, hamarosan a kormány is feloldotta a reklámtilalmat, az ESMA pedig az előterjesztés szerint 2015 végétől ki is helyezte “a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő” táblákat, erre azonban sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem a BDK-tól nem kért hozzájárulást. A BDK írásban jelezte az ESMA-nak, hogy fizessék meg a használat árát, “az elszámolásról egyeztetések kezdődtek”.

Az ESMA árbevétele 2016-ban 1,7 milliárd forint volt, a nyereség pedig 117 millió forint.

(Kép: MTI/Czeglédi Zsolt)