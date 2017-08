Több ezren fordulnak meg az egészségügyi intézményekben, kamerákkal sem tudják kiszűrni a tolvajokat.

Csak ezen a héten 26 tűzoltókészüléket loptak el a győri kórházból, a kár majdnem 800 ezer forint – számolt be az RTL híradója. A tolvajt a dolgozók rajtakapták, de azt hazudta, ellenőr. Volt, aki kérte az igazolványát, mire gyorsan távozott. Van, amit már pótoltak az ellopott készülékek közül, ami azért is fontos, mert ha tűz üt ki, tragédia is lehet a hiányából.

Hiába vannak kamerák az intézményben, mégis rendszeresek a lopások. Nehéz is kiszűrni a tolvajokat, mert naponta több mint ötezren fordulnak meg a kórházban. A bűncselekmények évente több millió forint kárt okoznak.

A kórház szervezési igazgatója szerint szervezett csoportok fosztogatnak, akik arra is képesek, hogy az alvó betegek éjjeliszekrényén hagyott értékeket elvigyék.

Csütörtökön egyébként Tatabányán kaptak el egy férfit, aki csaptelepeket lopni járt a kórházba.