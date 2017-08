Október végén jöhet a metrólezárás

Rendelkezésre állnak a szükséges buszok a 3-as metró pótlásához - mondta a BKV vezérigazgatója.

Elkészült a 3-as metró állomás-felújításáról szóló szerződés, és elképzelhető, hogy szeptember elején győztest hirdetnek az alagút-felújításra is – közölte a BKV vezérigazgatója. Bolla Tibor az Inforádiónak elmondta: októberben kezdődhet a rekonstrukció, addig folyamatosan végzik a felszíni forgalomtechnikai munkálatokat.

A vezérigazgató elmondta: az elkészült szerződést elküldték a nyertes pályázónak, azt szeptember első hetében alá is írhatják. Ha az alagút felújítására kiírt tender is lezárul addig, akár mindkét szerződés aláírható a következő hónap elején.

A nyertes pályázó azonnal meg tudja kezdeni a felújítást, de feltehetően csak október végén kell majd lezárni a metrót

– mondta Bolla, hozzátéve, addig olyan munkákat végezhetnek, amelyek nem zavarják az utasforgalmat.

Elmondta azt is, hogy az északi szakasz lezárása után rendelkezésre fognak állni a pótláshoz szükséges buszok, a BKV is szerzett be új és használt járműveket, és a BKK-nak is vannak alvállalkozói, akik be tudnak segíteni. Jelenleg a forgalomtechnikai megoldások kialakítása zajlik, a kritikusabb pontok azok, ahol fordulnak a buszok, illetve ahol tárolni kell őket.

(Fotó: MTI / Máthé Zoltán)