Tökörészősek lesznek az új metrókapuk a Deákon

A RIGO rendszer kapuit már telepítik a Deák téren, de minden érintett fél nagyon óvatos, a bürokrácia meg hátráltat mindent. Fapados lesz a tesztüzem, az fix.

Az ellenőrök fogják nyitni-csukni a Deák Ferenc téren felszerelendő első metró beléptetőkapukat az utasoknak, amik tesztüzemmódban működnek majd – írja a Hvg.hu. Ahogy megírtuk egy napja, a Sütő utcai kijáratot lezárták, mert épp ott telepítik az új kapukat.

Kifelé amúgy egyszerűbb lesz a dolog, a fotócellák nyitják majd a kapukat. A cél, hogy a pestiek szokják az új módit. Kell is, mert jövő nyárig 810 kaput fognak felszerelni a metróállomásokon. A mostani tesztelés alatt tapasztalatokat szerezhet a gyártó és a BKK is.

Jövő nyáron már részlegesen működnének a RIGO becenevű rendszer kapui, akkor még csak a BKV- és BKK-dolgozók, valamint hozzátartozóik használhatnák azokat. De a 25 ezer belsős kártya kiadása is késik, részben a hivatalok egymásra mutogatása miatt. Ahogy az informatikai igényeket is alultervezték, menet közben derült ki, mennyi elemet kell összehangolni.

A tendert megnyerő német Scheidt & Bachmann szerződését már többször módosította mindezek miatt a BKK, így a szállítói szerződés értéke 13,8-ról 18 milliárd forintra emelkedett. A teljes költség így a 31 milliárdot is elérheti majd. A hitelszerződést is módosítani kellett, ami szintén drágított az egészen 312 milliót.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is benne van nyakig a projektben, szerintük a BKK már elindíthatta volna a próbaüzemet. Azonban az elektronikus közlekedési kártyát is magában foglaló nemzeti elektronikus jegyrendszerplatform (NEJP) kiépítése is késik. Az egységes közlekedési kártyát amúgy Budapest mellett Debrecenben vezették volna be. Mindenesetre a hitelező EBRD bank és a főváros is óvatos, nem akarnak fiaskót, mint a T-Systems ügyében.