Rogán szerint a Dózsa György úti gázolónak fogdában a helye

Ennek ellenére az eljáró hatóság nem helyezte előzetes letartóztatásba M. Richárdot, hanem házi őrizetet rendelt el.

Az Index korábban felvetette, hogy amikor Eva Rezesova házi őrizetéről döntöttek, Rogán – akkor még Fidesz-frakcióvezetőként – videóban tiltakozott a négy halálos áldozatot követelő balesetben vétkes szlovák nő háza előtt.

A lap hiába kérdezte a propagandaminisztert, ők nem kaptak választ. De a kormányzati szócső Origo igen.

Szörnyű, ami történt, hiszen két ember meghalt és ezért viselni kell a felelősséget.

Most sem ért egyet a házi őrizettel.

Főleg akkor, ha a súlyosbító a körülmények, amelyek a sajtóban megjelentek, – mint például a kokainfogyasztás – megfelelnek a valóságnak.

A miniszter lát azonban egy különbséget, Rezesova el akarta hagyni az országot, haza akart menni Szlovákiába, így kikerült volna a magyar igazságszolgáltatás hatásköréből és a szökés esélye is valós veszély volt. Rogán szerint M. Richárddal más a helyzet.

Ez azonban nem indokolja a bíróság megengedő magatartását, szerintem a hatóságoknak fellebbezniük kell.

A gázolóról később kiderült, az eset előtt néhány nappal kokaint is fogyasztott, amit be is vallott, de a vérében már nem mutatták ki.

A 24.hu-nak M. védője nyilatkozott, Novák Péter azt mondta, 140-e száguldozott a karambolozó. A Bors szerint korábban Rezesovát is Novák védte.