Majd’ ezer településen mészárolták a szúnyogokat

Az augusztus harmadik hetében végrehajtott munkálatokkal véget ért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által koordinált idei országos szúnyogirtási program – közölte honlapján az OKF. Június elejétől 714 ezer hektáron 956 településen hajtottak végre légi- és földi-, kémiai- vagy biológiai szúnyoggyérítést a szakemberek.

Az országos program utolsó hetében a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó térségében nagy területen gyérítették a szúnyogokat. A Duna mentén a Szigetközben, Budapesten és Dunaújváros térségében zajlottak kezelések, ezen kívül Csongrád megyében volt teljes körű szúnyoggyérítés. Részleges kezeléseket végeztek Szolnok környékén, Veszprém, Baranya és Tolna megyében, valamint a korábban elhalasztott munkát pótolták Debrecenben.

Emlékeztetnek arra, az elmúlt hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy a kedvezőtlen időjárás – viharok, esőzés, rendkívüli hőség – felborította az ütemtervet, azonban az elmaradásokat mindenhol rövid időn belül pótolták.

A katasztrófavédelem az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is fogadta az állampolgárok és az önkormányzatok igényét szúnyoggyérítésre. A kérések jelentős hányada megalapozott volt, így ezek a területek is bekerültek az országos programba. Az önkormányzatok a központi finanszírozású programot követően továbbra is végezhetnek szúnyoggyérítést.

