Vádat emeltek Pintér “karaktergyilkosa” ellen

20 millió forintot kínált a belügyminiszter lejáratásáért.

A belügyminisztert egy adócsalással és sikkasztással vádolt férfi, J. Róbert, az Egymásért – Egy-másért Alapítvány egykori kulcsszereplője akarta lejáratni. Egy házi őrizetben lévő gyanúsított ügyvédjét kereste meg, hogy az beszélje rá védencét a szökésre, és arra, hogy vigyen külföldre Pintér Sándorral kapcsolatos dokumentumokat. Később milliókat is ajánlott ezért az ügyvédnek.

A Fővárosi Főügyészség az előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen

bírósági eljárásban elkövetett vesztegetés

miatt nyújtott be vádiratot, amelyből az is kiderül, hogy a budapesti ügyvédnek 20.000.000 forintot ajánlott, ha mégis rábírja védencét a szökésre. Az ügyvéd ezt is visszautasította.

Korábban a Fővárosi Főügyészség indítványára a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte J. Róbertet, aki hiába fellebbezett, a Fővárosi Törvényszék elutasította kérelmét.

Az 58 éves férfit Budapesten fogták el, ingatlanaiban számítógépeket, merevlemezeket, sim-kártyákat, pendrive-okat, cd-ket, feljegyzéseket foglaltak le. Pintér Sándor a konkrét ügyről nem nyilatkozott, de jelezte: nem ez az első eset, hogy személyében, beosztásában támadás éri, amit azzal magyarázott, hogy szűkül a bűnözők mozgástere, amely egyes hazai körök törekvéseit sérti.