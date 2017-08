Siralmas állapotban van a balatoni bringaút

Milliárdok ömlenek a Balaton környékére a következő években (sőt már most is), hogy a Mészáros Lőrinc által lassan felvásárolt tó turisztikai fejlesztése teljessé váljon. Az egyik fejlesztendő elem az infrastruktúrában a tó körüli kerékpárút, a Balatoni Körút. A következő években fel fogják tuningolni ezt, sőt sok helyen új vonalvezetést is kap a kerékpárút. Addig is olyan problémákat kéne ideiglenesen orvosolni, mint a Magyar Kerékpárosklub balatoni tagozata által feltöltött fotókon látható. Révfülöp és Balatonszepezd között gyökerek szabdalták fel annyira a bicikliutat, hogy az már balesetveszélyes és a kerékpárokban is kárt okozhat.

