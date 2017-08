Október végén kezdődhet a metrófelújítás

Október végén, november elején kezdődhet a 3-as metró felújítása – tudta meg a Világgazdaság. A konkrét időpont akkor lesz meg, amikor már aláírták a vállalkozási szerződéseket, ez augusztus végére, szeptember elejére várható.

A középső és a déli szakasz állomásainak rekonstrukciójára új közbeszerzéseket írnak majd ki, az azonban már most is tudható, hogy kicsivel több mint 24 milliárd forintba fog kerülni a felújítás. Az északi szakaszon hat állomást a Strabag fog renoválni és november végéig el is készülhet az Újpest-Központ, Újpest-Városkapu, Gyöngyösi utca, Forgách utca, Árpád híd, Dózsa György út megálló.

