Reagált az ELTE arra, hogy 40 oktató ment át hozzájuk egyszerre a BME-ről

Az ELTE évtizedes törekvése a gazdálkodástudományi terület oktatási-kutatási megerősítése, ez régóta szerepel az intézményfejlesztési tervben is. Az Egyetem mindezt a fenntartó minisztérium egyetértésével és támogatásával teszi. A közgazdaságtudományi képzés alapjai eddig is adottak voltak az ELTE-n. Az Egyetemen már jelenleg is működik a rendkívül magas színvonalú alkalmazott közgazdaságtan, valamint a biztosítási és pénzügyi matematika oktatása. A gazdasági képzéshez szükséges olyan háttértantárgyak tanításában, mint a kommunikáció, jog, pszichológia, matematika, informatika, Egyetemünk eddig is az ország első számú oktatási intézménye volt. Ezzel a törzsanyaggal már rendelkező képzéseket szeretné az ELTE most kiegészíteni a minőségi gazdaságtudományi oktatáshoz szükséges szakmai tárgyakkal, és ehhez Egyetemünk az ország legkiválóbb oktatóit igyekszik összegyűjteni. Az ELTE eltökélt abban, hogy az Egyetem Gazdaságtudományi Intézete (GTI) az indulás pillanatától kezdve az ország legszínvonalasabb képzését nyújtsa. Ugyancsak szeretné megerősíteni az ELTE a szombathelyi kampuszán már meglévő gazdaságtudományi képzést is.