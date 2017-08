Éjjeli focipálya-építés nyúzza a kispestiek idegeit

A lakóknak a rendőröket is ki kellett hívniuk a házuk tövében épülő utánpótlás-nevelő központ miatt.

Csak az internetről tudták meg a XIX. kerületben lakók, hogy házaiktól 15-20 méterre hatalmas utánpótlás-nevelő központ épül, amely a Budapest Honvéd csapatához kötődik – írja az atv.hu. Egy olvasójuk felvételt készített, amin az látható: a munkagépek hajnali egy órakor is dübörögtek az építkezésen.

A beruházást 2014-ben kiemelkedő jelentőségűnek nyilvánította a kormány. A költség először 2,5 milliárd forint volt, amit tavaly februárban még 1,7 milliárddal megtoldott a kabinet.

Az egyik lakó azt mondta: a rendőrséget is kihívták az éjszakai zaj miatt. A hatóság kiérkezésével el is csendesültek az építők, de csütörtök hajnalra megint elviselhetetlenné vált a zaj. Az építkezés már tavaly nyár óta tart, de tavasszal kapcsoltak rá. Általában reggel hattól délután ötig tart a munka, azt már megszokták, hogy este nyolcig is elhúzódik, azt viszont nem viselik el, hogy éjjel is folytassák. Arra is panaszkodtak, hogy az építkezéssel járó por mindent ellep udvaraikban és házaikban.

A 16,5 hektáros telken 3300 négyzetméteres oktatási épület, hét szabvány méretű focipálya, valamint egy műfüves edzőpálya lesz. Az atv.hu annyit tudott meg, hogy február környékén érhetnek az építkezés végére.