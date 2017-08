BKK-botrány: hűtlen kezelés miatt nyomoznak

Egy feljelentés alapján megkezdte a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online jegyértékesítési rendszerének ügyében, ismeretlen tettes ellen – tudta meg az Index.

Ahogy arról többször is beszámoltunk, a BKK a vizes vb kezdetére időzítve indította el a rendszert, ám hamarosan kiderült, hogy súlyos hibák vannak benne. Előbb egy 18 éves fiatal szólt a BKK-nak, hogy egy egyszerű átírással 50 forintért tudott jegyet venni. A fiatal rögtön bejelentést tett, ezt követően azonban a rendszert kiépítő T-Systems feljelentette a fiút, akit be is vittek a rendőrök. Azóta kiderült, hogy bűntett elkövetéséért kell felelnie, amiért – ha bűnösnek találták – három év szabadságvesztést is kaphat.

Július végén pedig több mint háromezer ember adatai kerültek a birtokunkba: nevek, e-mail címek, személyiigazolvány-számok. Forrásunk szerint a BKK új online jegyértékesítési rendszeréből szerezhették meg őket. Szakemberek ekkor arra hívták fel a figyelmet, hogy ha az adatok valósak, akkor több súlyos biztonsági hibát is elkövettek a fejlesztők, az áldozatok pedig sérelemdíjért perelhetnek. A 24.hu a kiszivárgott adatokkal kapcsolatban bejelentést tett az adatvédelmi hivatalnál.

Tarlós István főpolgármester július végén azt mondta, hogy esze ágában sincs felmenteni Dabóczi Kálmánt, a BKK vezérigazgatóját a történtek miatt, és a T-Sytemset okolta a botrányért.

Lapunk arról is írt, hogy a BKK vezetője a főváros felhatalmazása nélkül döntött az online jegyrendszer üzembe helyezéről.