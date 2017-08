Van, ahol már hétvégén jön az enyhülés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán közzétett videójában arról számoltak be, hogy folytatódik térségünkben a ritkán előforduló, de nem egyedülállóan magas hőmérsékleti értékeket eredményező hőhullám. Üveges Zoltán meteorológus elmondta, a felfrissülést hozó hidegfront csak “araszol” előre. Délkelet-Európában még a jövő hét első felében is 35 Celsius-fok feletti maximumhőmérsékletekre lehet számítani. A kánikulai forróság enyhülése Magyarországon is lassú folyamat lesz:

a jelenlegi kilátások alapján az északnyugati országrészben már a hét legvégén mérséklődhet a meleg, záporok, zivatarok kíséretében, a délkeleti megyékben viszont csak a jövő hét közepére várható számottevő enyhülés.

Csütörtökön is a szerdaihoz hasonló időjárás várható: jellemzően 33-38 fok közötti maximumokkal, de a Tiszántúlon akár 39 fokot is mérhetnek. A Magyarországon mért abszolút maximumhőmérsékleti rekord 41,9 fok, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason mértek. Ez az elviselhetetlennek tűnő forróság ellenére sincs veszélyben.

A hőségriadó miatt több nagyvárosban locsolóautókkal, ivókutakkal és vízosztással igyekeznek segíteni a lakosokat.

A Főpolgármesteri Hivatal szerdai közleménye szerint Tarlós István főpolgármester utasította a főváros cégeit: tegyenek meg mindent a lakosság hőérzetének csökkentéséért. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. autói folyamatosan locsolják a budapesti közúthálózatot: nappal elsősorban a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket, éjszaka pedig a fő- és közösségi közlekedési útvonalakat. A Főkert valamennyi, a kezelésében lévő ivókút működését intenzíven figyeli. Az öntözésre használt víz ivóvíz minőségű, ezért a társaság valamennyi munkatársát meg lehet kérni, hogy nyissák ki a csapot – emelték ki, arra is figyelmeztetve ugyanakkor, hogy tilos fürdeni a szökőkutakban.

A BKV azt közölte: szükség esetén biztosítják a járművezetők leváltását és tartalék szakemberek mozgósítását is, és engedélyezett a könnyített formaruha viselése.

A Győr-Sopron Ebenfurti Vasút (GYSEV) jelezte: ha üzemzavar miatt nem működik a légkondicionáló, visszaigényelhető az InterCity (IC) pót- és helyjegy ára.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OFK) azt közölte: országszerte égő tarlókhoz, vasúti töltésekhez, lángoló mezőkhöz és mezőgazdasági gépekhez riasztják a tűzoltókat a hőségben.

A Magyar Fürdőszövetség az MTI érdeklődésére úgy tájékoztatott: országosan változatlanul magas a fürdők látogatottsága. Azt írták: ha az időjárás augusztusban is forró marad, számos fürdő rekord vendégszámmal és bevétellel számolhat.

A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. tájékoztatása szerint az országos áramfogyasztási rekord továbbra sem dőlt meg, de ha tartós lesz a hőség, akkor a csúcsterhelés megközelítheti a júniusi szintet.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére.