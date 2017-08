Sokkoló képpel előzné meg a vízbefulladásokat a VMSZ

Egy holttest látványa még szonárképen keresztül is iszonyú. De most erre van szükség a vízimentők szerint.

Ahogy fokozódik a hőség, úgy mennek egyre többen és egyre mélyebben a természetes vizekbe. Ilyenkor a nagy számok törvénye alapján megnő a balesetek, neadjisten vízbefulladások száma is a felelőtlen cselekedetek miatt. Az utóbbi napokban több hír is jött vízbe fulladt lengyel és magyar fiatalról és egy srácról, aki a sekélyesbe ugrott fejest és akár le is bénulhat.

A helyzet eljutott odáig, hogy a vízimentők úgy döntöttek, sokkolni kell az embereket, hogy észrevegyék a saját felelőtlenségüket.

Kitett hát a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) a Facebookra egy szonárképet, amin egy vízbe fulladt ember holtteste is látható a tófenéken. Az eltűnteket ugyanis szonárokkal is szokták kutatni. A Bagyó Sándor elnök által aláírt nyílt levél sok kérdést feszeget, de a legfőbb ez:

miért mennek úszni nem vagy rosszul tudó emberek mélyvízbe?

A poszt alatt amúgy nagyon érdekes – és direkt generált – vita is kialakult a kérdésben, érdemes a kommenteket is megnézni: