Támad a parlagfű

A következő napokban várhatóan országszerte emelkedni fog a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben: helyenként, elsősorban az Alföldön és a Dunántúl déli részén már a tüneteket okozó közepes szintet is elérheti, írták a tisztiorvosi Facebook-oldalon hétfő délután.

Az Országos Közegészségügyi Központ környezet-egészségügyi igazgatóságának közleménye szerint a csalánfélék pollenje is ismét sokfelé magas koncentrációban lehet jelen. Emellett a kültéri allergén gombák spóraszáma is jellemzően közepes-magas lehet, de helyenként a nagyon magas szintet is elérheti.

A libatopfélék és a kenderfélék virágporának mennyisége általában szintén alacsony, bár esetenként közepes is lehet. A pázsitfűfélék, az útifű és az üröm pollenkoncentrációja jellemzően alacsony marad. Előfordulhat még a levegőben a lórom, a kevésbé jelentős allergének közül pedig a hárs, a fenyőfélék, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a pillangósvirágúak pollenje is, írták, hozzátéve: a polleninformáció megtalálható ezen az oldalon.