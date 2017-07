Indokolatlanul sok a császármetszés Magyarországon

Kényelmesebb az orvosoknak elvégezni a 15 perces műtétet, mint órákig asszisztálni a szülő nő mellett.

Olyan sok baba születik császármetszéssel, hogy az már az emberi evolúcióra is hatással van

Már csaknem a szülések 40 százalékánál császármetszést alkalmaznak Magyarországon, fél évszázada ez az arány még csak 5 százalék volt – írja a Magyar Idők.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által adott helyzetértékelés szerint sok esetben indokolatlanok ezek a beavatkozások, a szülész-nőgyógyászok szerint azonban nincs olyan objektív mérce, ami szerint túl magas lenne nálunk a császármetszések aránya.

Szülőszobai erőszak Tavaly több százan tüntettek Budapesten a szülőszobai erőszak ellen. A „Másállapotot a szülészetben” kezdeményezés olyan cselekedetek ellen jött létre, mint az indokolatlan császármetszések, a nő akarata ellenére végzett gátmetszés, a baba megszületésének sürgetése hasba könyökléssel, vagy injekciókkal.

Míg a műtétek aránya 12 százalékkal nőtt 2011 és 2015 között, a szülő nők átlagéletkora csak 0,3 évvel, így ez nem kellő magyarázat a sok császármetszésre. A tanulmányból az is kiderül, hogy a hátrányos helyzetű településeken 9,5 százalékponttal kisebb arányban szülnek császármetszéssel a nők, így az ÁEEK szerint „feltételezhető, hogy a császármetszések előfordulását az anya gazdasági státusza és kifejezetten a császármetszés iránti kérelme is befolyásolhatja”.

Hangsúlyozzák, hogy míg a műtétek leggyakoribb oka a méhen belüli oxigénhiány veszélye, az elmúlt 40 évben a veleszületett agykárosodás előfordulása annak ellenére nem csökkent, hogy a császármetszések aránya a sokszorosára nőtt. A kiadvány szerint szakmailag a beavatkozást a szülések 15-25 százalékánál tartják indokolhatónak.

Csákány M. György, az egészségügyi államtitkár szakmai tanácsadó testületének számító szakmai kollégium titkára azt mondta, nálunk az esetek jó részében azért döntenek a műtét mellett az orvosok, mert császármetszés elvégzéséért még senkit nem pereltek be, annak elmulasztása viszont perdöntő az orvosi műhibaügyekben. Azzal is indokolt, hogy sokszor nemcsak biztonságosabb, de kényelmesebb is a 15 perces műtétet elvégezni, mint hosszú órákon keresztül asszisztálni a szülő nő mellett.