Ponthatárok 2017-ben: Pont Ott Parti a Rioban

Már csak néhány órát kell várni, és nyilvánosak lesznek a felvételi ponthatárok.

Felvételi Ponthatárok 2017. - Este nyolckor minden kiderül.

Ponthatárok kapcsán az érintetteknél mára minden bizonnyal elérte az idegeskedési faktor mutatója a lehetséges csúcsokat. Már nem kell sokáig várni, este nyolckor minden kiderül.

Pont Ott Parti

2017-ben a XI. kerületben található Rio ad otthont a fővárosban megszervezésre kerülő Pont Ott Parti számára, mely minden évben a nyár egyik csúcspontját (vagy adott esetben mélypontját) jelenti mindazoknak, akik 2017 szeptemberében szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az ország számos pontján szerveznek hasonló bulikat, de a központi helyszín mindig Budapest.

Pontszámokra várva

A Rioban már délután háromkor kezdetét veszi a rendezvénysorozat, melynek keretein belül kerekasztal beszélgetésekre, testmozgásra, és persze koncertekre is számíthatnak az egészen este nyolcig tűkön ülő, álló, fekvő fiatalok. A fő attrakció a pontszámok kihirdetését követően a Drop The Cheese lesz, hat órától azonban még Bye Alex és a Slepp segít levezetni az összegyűlt feszültséget.

Felvételi ponthatárok- Tavaly 500 pontra is szükség lehetett

Már amennyiben úgy döntött a leendő hallgató, hogy a Károly Róbert Főiskola pénzügy és számvitel szakának államilag finanszírozott képzésére jelentkezik. Egyébként az ezüstérmes, illetve a bronzérmes is két pénzügyi szak volt 2016-ban: előbbi a Kaposvári Egyetemé 492 ponttal, míg utóbbi a BGE 491-gyel.

Minden bizonnyal idén is hasonlóan alakul majd a rangsor, hiszen az előzetes adatok szerint 2017 elején is a pénzügyi és számviteli szakok bizonyultak a legnépszerűbbeknek.