Nők is dolgozhatnak majd az új budapesti mentőállomáson

Egy alapítvány adományokból vásárolta meg és újítja fel a mentőknek az Orczy úti épületet.

Adományokból nyitnak új mentőállomást a Józsefvárosban. Erről az Országos Mentőszolgálat a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvánnyal írt alá szerződést.

Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs igazgatója azt mondta, az alapítvány adományokból vásárolta meg, újítja fel és rendezi be az Orczy úti épületet, ahol a mentőszolgálat előreláthatóan szeptemberben nyithatja meg a tizenötödik fővárosi mentőállomást.

A tájékoztatás szerint egy gyermek-rohamkocsi és egy mentőmotor költözik ide a Központi Mentőállomásról, illetve egy esetkocsi és egy mentőautó is itt kezdi szolgálatát. Győrfi jelezte, hogy az új mentőállomás kialakítása alkalmas női mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők foglalkoztatására is, így az új mentőegységek személyzetének toborzása során az OMSZ már női dolgozók jelentkezését is várja. (MTI)