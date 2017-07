Nem megfelelő sebességgel hajtott és nem kötötte be magát a bicskei baleset áldozata – közölte a rendőrség a helyszíni szemle adataira hivatkozva. Az egyenruhások jelenleg is dolgoznak a Prohászka Ottokár utcában, a főút érintett szakaszán a forgalmat továbbra is a környező utcákba terelik.

Ahogy arról beszámoltunk, a baleset délelőtt történt, a sofőr nekihajtott egy fának.

Olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.