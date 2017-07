A legnagyobb zsidó alapítványt is megbélyegzi a kormány

Az izraeli miniszterelnök számos kérdésben nagyon egyetért Orbán Viktorral. A két kormányfő között különösen nagy a szellemi barátság a civil szervezetekkel szembeni fellépésben.

Benjamin Netanjahu magyarországi látogatását követően Orbán múlt pénteken, a szokásos rádiós kinyilatkoztatásában izraeli kollégájához hasonlóan a fokozódó nemzetközi helyzettel magyarázta, miért kell megbélyegezni minden olyan NGO-t, amely külföldi támogatással működik.

Orbán a Földközi-tengeren működő embercsempész-csoportokhoz hasonlította a civileket. Majd azt mondta:

Úgy akarnak feltűnni, mintha jó emberek lennének. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ez nem így van. Külföldről kapják a fizetésüket, ezt a pénzt nyilvánosságra kell hozni, nemcsak Magyarországon, egész Európában. Kevert népességet akarnak Európában, rossz ügyet szolgálnak, antidemokratikusak, rosszat akarnak a magyar embereknek.

Netanjahu Magyarországot egy évvel megelőzve 2016 nyarán fogadtatott el egy törvényt, amely kötelezi a civil szervezeteket, hogy – amennyiben bevételeik több mint felét külföldről kapják – minden nyilvános megjelenésükben jelezzék, külföldről támogatják őket.

Magyarországon pedig az izraeli példát követő törvény miatt most a legnagyobb zsidó szociális alapítványnak is ki kell tennie a „külföldről támogatott szervezet” jelzést.

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS) legfőbb tevékenysége a holokauszt-túlélők támogatása, valamint zsidó családok szociális támogatása. A szervezet emellett több kulturális, a zsidó örökség továbbörökítését célzó programot is támogat. Az alapítvány finanszírozza a többi között a Bálint Ház és a csaknem három évtizede működő szarvasi nemzetközi zsidó ifjúsági tábor működési költségeit.

A MAZS az elmúlt években néhány kisebb magyar és uniós projektet kivéve 90 százalékban külföldről érkező pénzekből működött.

A Conference on Jewish Material Claims Against Germany, azaz a németországi zsidó kárpótlást kezelő New York-i központú szervezet 2016-os kimutatása szerint mintegy 12,6 millió dollárt, azaz nagyjából 3,4 milliárd forintot utalt át a magyar zsidó szervezet számlájára.

A 24.hu-nak a Mazsihisz vezetésében megerősítették, hogy nem folytattak olyan politikai tárgyalást, amelyen az alapítványnak kivételes státuszt próbáltak volna elérni a megkülönböztető jelzéssel kapcsolatban. A júniusban hatályba lépett civil törvény pedig csak kifejezetten vallási, sport és nemzetiségi civil szervezetek számára adott mentességet a külföldi támogatottság bélyege alól.

