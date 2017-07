Jazz, bor, Balaton (X)

Kool & the Gang, Mario Biondi, Matt Bianco, Incognito és Dés László a Balaton leghangulatosabb fesztiválján.



Tudja, hol van Paloznak? Ha igen, az valószínűleg a Homola Pincészetnek és az általuk életre hívott Jazzpikniknek köszönhető. A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Füredtől 10 percre kis Tájház udvari dzsemboriból vált 3 napos, 4 színpados, 20 koncertes rendezvénnyé a piknik. Az év közben 400 lakosú falu 3 napra (augusztus 3-4-5) a jazz balatoni központjává válik, a focipályából nagyszínpad nő ki, a Tájház udvar jazz-klubok hangulatát árasztja, a templomkertben pezsgő mellé szólnak a mediterrán dallamok.

Az idei pikniket egy különleges nulladik nappal nyitják: az igazi nyáresti hangulatot megteremtő Group’n’Swing után a világhírű Kool & the Gang ad koncertet a T-Systems Nagyszínpadon, augusztus 3-án csütörtökön. Pénteken fellép a brit acid jazz csapat, az Incognito, majd a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó olasz énekes, Mario Biondi. A szombati nap kiemelt sztárja a Matt Bianco feat New Cool Collective és a Random Trip lesz. A szombati Random Trip nagykoncert fő fellépője Dés László: nem lesz hiány szaxofonban, Dés szerzeményekben, az ének, rap és gitár szekciót Heincz Gábor ‘Biga’ és Herbert Shaw hihetetlen energikus előadásmódja erősíti.

Fábián Juli a kezdetektől a Jazzpiknik egyik legfontosabb visszatérője, „arca” és lelkes látogatója, baráti kapcsolatot ápol a szervezőkkel. Zoohackerrel közösen rakták össze a Jazzpiknik himnuszát is – a fülbemászó dal júliustól hallható a rádiókban.

Felsorolni is nehéz, a három nap alatt mennyi jó zene lesz még terítéken: Kéknyúl & Jónás Vera, The Qualitons, Swing á la Django, Peet Project, Antal Gábor trió, Dj Bootsie Live Band, Sárik Péter trió és Berki Tamás, Brass On The Road, Palásti Máté duó, Opportunity, Sweet Delight duó, Acustic Cuts.

A nagyszínpadon a koncertek közben a Homola Borterasz DJ a szőlőben programsorozatának rezidens DJ-i állnak a bakeliteknél: Cyborg Templar és Infragandhi.

A Sáfránkert Vendéglő előtt, a falu főutcáján jazz formációk szórakoztatják a járókelőket, a Pezsgő teraszon pedig a mediterrán jazz életérzés is helyet kap. És persze marad a vidéki hangulat, a legjobb Balatonfüred-Csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak.

A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül! Idén is meghívják a korábbi évekről is ismerős kedvenc vendéglátóhelyeiket a környékről és Budapestről is. Lesznek régi szereplők, de új “felfedezettek” is, az összeállításban a Food Truck Catering segített. A környékről itt lesz a Baricska Csárda, a Tekeresvölgyi Sajtműhely, Budapestről a Céltorony BBQ, a Babuska, a Meat&Sauce, a PolaPola, a Lakatos Műhely. A piknikhangulatot pedig piknikkosarak, behűtött borok, plédek teszik teljessé. A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adják, emellett kaphatók lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várják a kicsiket!

Mivel Paloznak nagyon kicsi, így szállásból is kevés van, a piknikre viszont egyre többen kíváncsiak, a szervezők a programok előtt és után piknikbuszokat indítanak Balatonfüred és Alsóörs-Balatonalmádi-Balatonkenese irányába, de Veszprémbe is könnyen el lehet jutni taxival.

Paloznaki Jazzpiknik

Paloznak, 2017 augusztus 3-4-5.

www.jazzpiknik.hu