A Jobbik bevezetné az egynapos autópályamatricát

A Jobbik ismét azt sürgeti, hogy a kormány vezesse be az egynapos autópálya-matricát.

Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján indokolatlan sarcnak nevezte, hogy egy egynapos ügyintézéshez vagy egészségügyi kezeléshez is csak 10 napos matricával lehet igénybe venni a fizetős utakat.

Mint mondta,

Európában Magyarországon a legmagasabb az éves matrica díja és a megyei díjszabás is a középmezőnyben található.

A Jobbik javaslata, hogy kedvezményes áron, magyar állampolgár egy napra is tudjon autópálya-matricát váltani – fogalmazott, majd kérdésre kifejtette: nem tesznek éles különbséget magyar és uniós állampolgárok között, ugyanakkor például ha magyar benzinkúton vagy magyar mobilszolgáltatónál vásárolható a matrica, akkor az olyan paramétereket hoz be, ami révén a magyarok fogják inkább igénybe venni.

Z. Kárpát Dániel azt is közölte, hogy javaslatcsomagot dolgoztak ki a motorral közlekedőkre vonatkozóan is; nekik is az autósokkal azonos kedvezményeket – például az egynapos matricát – szeretnének elérni.

Megkérdezték arról is, hogy a kormánypártok arra kérik Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy utasítsa Kovács Béla EP-képviselőt: jelenjen meg szerdán a nyomozóhatóságok előtt. Az alelnök azt felelte: Vona Gábor nem ad pártutasításokat, Kovács Bélának pedig már az előző meghallgatásra is szándékában állt elmenni. Vélelmezi, hogy most részt fog venni azon – tette hozzá.

Az önkormányzati dolgozók sztrájkjára pedig úgy reagált: jogosak felvetéseik, a kormány helytelen úton jár, amikor mesterségesen próbálja “kiszárítani” a közszférát és lehetetlen helyzetbe hozni az ott dolgozókat.