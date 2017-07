Holtan találták meg az eltűnt 80 éves asszonyt

Megtalálták a holttesték annak a 80 éves majsai asszonynak, aki július 8-án feltehetően a délelőtti órákban a lakóhelyéről kerékpárral ment el, és utoljára néhány órával később látták az 5402-es számú úton Kiskunmajsa felől Móricgát irányába közlekedni – írja a baon.hu.

A lap információi szerint az eltűnt asszonyt a rendőrökön kívül polgárőrök, közmunkások és közterület felügyelők is keresték. Emellett sárkányrepülőről is pásztázták a jászszentlászló-móricgáti határt és nyomkövető kutyákat is hoztak.

Úgy tudni, Móricgát határában többször is megfordult a biciklijével az asszony. Iratai és személyes tárgyai is nála voltak, idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak a helyszínen.

A rendőrség közleménye szerint az asszony térben és időben nem tudott tájékozódni.