15 ezer forintos béremelést követelnek a tescós melósok

A szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek a Tescónál – mondta Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szombaton Budapesten, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt tartott demonstráción, amelyet a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen szerveztek. A KASZ a kereskedelemben foglalkoztatott munkavállalók közül 15 ezer munkavállaló, a KDFSZ a Tesco munkavállalói közül pedig közel 1000 dolgozó érdekeit képviseli.

A szakszervezet követelése, hogy a Tesco tartsa be korábbi ígéretét, miszerint a három legjobban fizető munkáltató közé akar tartozni a szektorban, ehhez azonban idén és 2018. január 1-jétől is biztosítani kell a cégnek a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalóinak a korábbi 15 ezer forintos bérelőnyt, valamint azt is, hogy ennél a bérnél senki nem kereshet kevesebbet a vállalatnál – olvasható a petícióban, amit a demonstráció végén adtak át a Tesco képviselőjének. A petícióban kiemelték a munkaerőhiány és a bértorlódás problémáját, a régóta a vállalatnál dolgozó munkavállalók megbecsülését, valamint, hogy a cég szakítson az alkalmi bérrendezésekkel és térjen vissza az éves bértárgyalásokhoz és béremelésekhez.

Sáling József jelezte, hogy a Tesco jelenlegi 16 500 aktív dolgozója közül 12 500-an kapják a garantált bérminimumot, ami szerinte elfogadhatatlan, mert “a dolgozók nem a minimálbérért, hanem a tisztességes megélhetésért dolgoznak.” Arról is beszámolt, hogy a vállalat a fennmaradó 4000 munkavállalójánál átlagosan 2,3 százalékos béremeléssel számol, a szakszervezeti vezető azonban úgy véli, hogy ha nő a szakmunkás garantált bérminimum Magyarországon, akkor ennek megfelelően mindenkinek emelni kell a bérét arányosan, a bértorlódás elkerülése érdekében. A szakszervezeti vezető a Tescónál jelentkező problémák közül példaként említette az alacsony béreket, a jelentős munkaerő hiányt, valamint, hogy a fluktuáció eléri akár a 60 százalékot is.

Karsai Zoltán, a KASZ Tesco alapszervezetének elnöke a béremelés és az alacsony foglalkoztatotti létszám kapcsán azt mondta, hogy ez egy negatív spirál, amiből ki kell törni, mert ha nincs meg a megfelelő dolgozói létszám, akkor a cég nem éri el a tervezett forgalmat, megfelelő forgalom nélkül viszont a bérköltségek is egyre alacsonyabbak leszek. Sáling József hangsúlyozta: ha nem lesznek tisztességes bértárgyalások, folytatják a demonstrációkat, és ha kell, létrehozzák a sztrájkbizottságot és akár sztrájkot is szerveznek. A szakszervezeti vezető a résztvevők számát 300-ra becsülte.

A demonstrálók a rendezvényen “Elvárás az van, dolgozói létszám az nincs.” “2 ember helyett kell dolgoznom!” “Én felelek a készletekért, de a bérem egy árufeltöltőé!” “Nem vagyunk játékszerek!” “Eddig csak mi tűrtünk!” feliratú táblákkal vonultak fel.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, hogy a szakszervezetek által átadott petíció tartalmát vizsgálják.

(MTI)