Liget-projekt: megszüntetik az Olof Palme sétányt

Kétszáz éves koncepciót állítanak vissza a Városligetben.

Nebbien Henrik kétszáz évvel ezelőtti eredeti koncepcióját állítják vissza a Városligetben – mondta a tájépítészeti terveket készítő Garten Studio vezetője, Szloszjár György a Liget Projekt blogján megjelent interjúban.

Megszüntetik az Olof Palme sétányt a rondó körüli területek visszaalakítása érdekében – árulta el Szloszjár. A rondó körkörös, háromosztatú útvonalakkal körbezárt sétány volt, amit a XIX. század végén vágtak át a kocsikorzóval. Az eredeti kertszerkezetbe nem fér bele, hogy egy sugárútszerű útvonallal szeljék ketté, és a Stefániára való kikocsizás már csak emlék, a valóságban nem létezik. Egyedül a kerékpárosok használják intenzívebben az útvonalat, de nekik tudnak alternatívát kínálni – mondta a tájépítész.

A sétány megszüntetésével az Olof Palme ház visszanyeri eredeti bejáratát, ami eddig valójában az épület hátulján volt. A főbejárat ezután a keleti oldalon lesz, előtte rózsakert és szökőkút létesül, a Királydomb felőli hátsó terasz pedig nyitott, zöld térségre néz.

A tervezők szeretnék, hogy a Széchenyi-sziget körbecsónakázható legyen, és a visszaállított Páva szigetet körülölelő tóágba is be lehessen evezni egy darabon. Továbbra is a használt termálvízzel számolnak a Városligeti-tó táplálásánál, de telepítenek tisztítóművet, és sokkal több helyen engedik be és ki a vizet, négy-öt helyen terveznek új befolyót. A tómeder betonja részben megszűnik, de azért nem lehet a betonmedret teljesen felszámolni, mert a tó alatti réteg vízáteresztő.

A Kós Károly sétány is megszűnik autóútként. A járdákkal együtt nagyjából 17 méter széles út tízre keskenyedik, részben aszfalt, részben kőburkolat borítja, így a sétálók és a biciklisek is kényelmesen közlekedhetnek rajta.

Egységes kiszolgáló épületrendszer is kerül a parkba, ezek kör alaprajzzal, faburkolattal és áttetsző, üveg falakkal készülnének. Három vendéglátóhelyet és kilenc új illemhelyet terveznek. A vázlattervek már elkészültek, a kiviteli tervek első üteme jövő áprilisra lesz kész.